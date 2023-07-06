«Астана» близка к продлению соглашения с Валерием Лиходеем («Свободный агент»)
«Астана» сохранит в составе форварда Валерия Лиходея (36 лет, 204 см) на сезон-2023/24.
По информации телеграм-канала «Свободный агент», форвард близок к продлению соглашения с «Астаной» на следующий сезон.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Лиходей принял участие в 29 матчах.
Проводя на паркете 27,3 минуты в среднем за игру, россиянин набирал 9,2 очка и 3,1 подбора.
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