Александр Петенев остался в «Автодоре» еще на два года

« » и защитник (22 года, 197 см) заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Петенев провел 31 матч, набирая в среднем 3,6 очка, 2,4 подбора и 0,8 передачи за 15:41 минуты игрового времени.

«Очень рад, что остался в Саратове. С городом меня связывает многое, 7 лет — это немало времени. Поэтому благодарен клубу, а именно Владимиру Евстафьевичу Родионову за доверие и веру в меня. Безумно жду нового сезона, чтобы увидеться на площадке с преданными болельщиками «Автодора». Очень надеюсь и верю, что этот сезон станет для нас продуктивным и ярким», – сказал Петенев.

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