Агасий Тоноян покинет «Автодор»

Форвард Агасий Тоноян (24 года, 203 см) покинет « ».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

В клубе были не против продолжить сотрудничество с форвардом, который, в свою очередь, тоже был готов остаться в команде. Однако стороны не смогли сойтись по условиям (не финансовым).

Не исключено, к концу лета что-то изменится.

Тоноян вернулся в «Автодор» в конце февраля, перебравшись в Саратов из «Барнаула».

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