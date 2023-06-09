Агасий Тоноян покинет «Автодор»

Теги переходы Автодор Единая лига ВТБ Агасий Тоноян Баскетбол

Форвард Агасий Тоноян (24 года, 203 см) покинет «Автодор».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

В клубе были не против продолжить сотрудничество с форвардом, который, в свою очередь, тоже был готов остаться в команде. Однако стороны не смогли сойтись по условиям (не финансовым).

Не исключено, к концу лета что-то изменится.

Тоноян вернулся в «Автодор» в конце февраля, перебравшись в Саратов из «Барнаула».

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий