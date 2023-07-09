«Автодор» подписал Рэйшона Хэммондса

Теги переходы Автодор Единая лига ВТБ Геттинген Рэйшон Хэммондс Баскетбол

«Автодор» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Рэйшоном Хэммондсом (24 года, 201 см). Американец стал первым новичком саратовского клуба этим летом.

Выпускник университета Джорджия известен в Европе по выступлениям за латвийский ВЭФ и немецкий «Геттинген».

Прошедший сезон Хэммондс провел за «Геттинген», сыграв 36 матчей в немецкой Бундеслиги с показателями 10,9 очка и 5,2 подбора за 21 минуту. В Кубке ФИБА-Европа показатели форварда составили 12,5 очка, 8,0 подбора и 1,0 передача в среднем за встречу.

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