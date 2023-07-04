Брайан Уиндхорст: «Джейлен Браун и «Селтикс» продолжают переговоры о продлении контракта»

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Бостон» и форвард Джейлен Браун продолжают вести переговоры о продлении контракта.

«Стороны разговаривают. Очевидно, что это очень важная и хрупкая сделка. Я знаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение. Я ожидаю, что они будут двигаться в этом направлении.

Думаю, что в итоге они заключат соглашение. Браун имеет право получить до 35 процентов от потолка зарплат, но это не значит, что он их получит. «Селтикс» могут обсуждать этот вопрос. Они могут обсуждать опцию игрока. В сделке есть аспекты, о которых им нужно договориться», – сказал Уиндхорст.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

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1 комментарий

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Skeleton64
Браун уже один раз уступал в деньгах Кельтам, не очень понятно, почему он должен делать это снова, особенно когда "один из лучших игроков в мире" получает всё по щелчку пальцев. Так что, Джейлен, щеми до победного!
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