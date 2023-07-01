Джейлен Браун планирует подождать, прежде чем принять предложение «Бостона»

Ожидается, что и « » подпишут супермаксимальное продление контракта на 5 лет и 295 миллионов долларов. Однако, по словам журналиста The Boston Globe Адама Химмельсбаха, 26-летний атакующий защитник не сразу примет предложение клуба.

Ранее Брауна неоднократно упоминали в слухах о возможных обменах. По информации СМИ, интерес к форварду проявляет «Хьюстон».

В прошлом сезоне Браун набирал 26,6 очка, 6,9 подбора и 3,5 передачи за 35,9 минуты в среднем за матч.

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