Джейлен Браун планирует подождать, прежде чем принять предложение «Бостона»

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Ожидается, что Джейлен Браун и «Бостон» подпишут супермаксимальное продление контракта на 5 лет и 295 миллионов долларов. Однако, по словам журналиста The Boston Globe Адама Химмельсбаха, 26-летний атакующий защитник не сразу примет предложение клуба.

Ранее Брауна неоднократно упоминали в слухах о возможных обменах. По информации СМИ, интерес к форварду проявляет «Хьюстон».

В прошлом сезоне Браун набирал 26,6 очка, 6,9 подбора и 3,5 передачи за 35,9 минуты в среднем за матч.

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2 комментария

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МЗ
стойте, Брауну предлагают сверхконтракт и он будет ждать????
+4
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+4
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sedric
Шяс дождется, что его на Лилларда обменяют.
+2
0
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