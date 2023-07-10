«Бруклин» полностью гарантирует контракт Ройса О’Нила на 9,5 млн долларов (Скотто)

« » полностью гарантирует контракт легкого форварда Ройса О’ (30 лет, 193 см) на 9,5 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

В 2022 году «Бруклин» выменял игрока, отдав за него «Юте» пик первого раунда драфта-2023.

В минувшем сезоне он набирал 8,8 очка, 5,1 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру

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