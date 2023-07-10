«Бруклин» полностью гарантирует контракт Ройса О’Нила на 9,5 млн долларов (Скотто)
«Бруклин» полностью гарантирует контракт легкого форварда Ройса О’Нила (30 лет, 193 см) на 9,5 млн долларов.
Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
В 2022 году «Бруклин» выменял игрока, отдав за него «Юте» пик первого раунда драфта-2023.
В минувшем сезоне он набирал 8,8 очка, 5,1 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру
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