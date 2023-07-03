«Нетс» хотят получить за Ройса О’Нила пик первого раунда

«Бруклин» получает предложения по легкому форварду Ройсу О’Нилу.

Как сообщает HoopsHype, «Нетс» не готовы расстаться с О’ , если не получат взамен пик первого раунда.

В 2022 году « » выменял игрока, отдав за него «Юте» пик первого раунда драфта-2023.

Ройс имеет истекающий контракт на 9,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне он набирал 8,8 очка, 5,1 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.

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