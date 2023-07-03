«Нетс» хотят получить за Ройса О’Нила пик первого раунда

Теги возможные переходы Бруклин НБА Ройс О'Нил Баскетбол

«Бруклин» получает предложения по легкому форварду Ройсу О’Нилу.

Как сообщает HoopsHype, «Нетс» не готовы расстаться с О’Нилом, если не получат взамен пик первого раунда.

В 2022 году «Бруклин» выменял игрока, отдав за него «Юте» пик первого раунда драфта-2023.

Ройс имеет истекающий контракт на 9,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне он набирал 8,8 очка, 5,1 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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3 комментария

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Stranfio
Интересно кто сможет предложить этот пик.
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VDV91
Ройс отлично играет в защите, зачастую играя в краске против центров соперника. Да и треха бывает летит хорошо. Самим такой игрок не нужен?
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4eLOVE4iK
Ответ Stranfio
Интересно кто сможет предложить этот пик.
По идее любая команда из верхней части таблицы, владеющая своим пиком легко его отдаст, это пик в третьем десятке.
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