«Нетс» хотят получить за Ройса О’Нила пик первого раунда
«Бруклин» получает предложения по легкому форварду Ройсу О’Нилу.
Как сообщает HoopsHype, «Нетс» не готовы расстаться с О’Нилом, если не получат взамен пик первого раунда.
В 2022 году «Бруклин» выменял игрока, отдав за него «Юте» пик первого раунда драфта-2023.
Ройс имеет истекающий контракт на 9,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне он набирал 8,8 очка, 5,1 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.
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