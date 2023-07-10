«Филадельфия» официально объявила о подписании Мо Бамбы

« » официально объявила о подписании контракта с (25 лет, 213 см).

По информации СМИ, соглашение с центровым рассчитано на следующий сезон.

Бамба сезон-2022/23 завершил игроком «Лейкерс». Присоединившись к команде перед дедлайном, бигмэн принял участие лишь в 9 матчах регулярки за команду.

Центровой набирал 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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