«Филадельфия» официально объявила о подписании Мо Бамбы
«Филадельфия» официально объявила о подписании контракта с Мо Бамбой (25 лет, 213 см).
По информации СМИ, соглашение с центровым рассчитано на следующий сезон.
Бамба сезон-2022/23 завершил игроком «Лейкерс». Присоединившись к команде перед дедлайном, бигмэн принял участие лишь в 9 матчах регулярки за команду.
Центровой набирал 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.
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