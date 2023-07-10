«Филадельфия» официально объявила о подписании Мо Бамбы

Теги переходы Филадельфия НБА Мо Бамба Баскетбол

«Филадельфия» официально объявила о подписании контракта с Мо Бамбой (25 лет, 213 см).

По информации СМИ, соглашение с центровым рассчитано на следующий сезон.

Бамба сезон-2022/23 завершил игроком «Лейкерс». Присоединившись к команде перед дедлайном, бигмэн принял участие лишь в 9 матчах регулярки за команду.

Центровой набирал 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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4 комментария

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frenemy
Под Жоэля подписали Рида, Харелла и Бамбу
Я так понимаю Эмбиид в энергосберегающем режиме сезон проведет, чтоб хоть в этот раз целым в ПО поиграть
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Ренат Губайдуллин
Ответ Tim Timson
а нахрена давать стату только игр за Лейкерс? кому это интересно? или полностью или вообще себе оставьте)
А зачем нам стата по карьере ? Если игрока оценивают по последнему сыгранному сезону , а не за прошлые заслуги
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Патрик Харрис
Ответ Ренат Губайдуллин
А зачем нам стата по карьере ? Если игрока оценивают по последнему сыгранному сезону , а не за прошлые заслуги
Уважаемый,вы что то употребляете???Бамба за Орландо неплохо бегал до обмена.Очень неплохо!В том матче с Филой,где Эмбиид набрал вроде 59 очей,Бамба больше 7 3 х кинул.Так что прекратите употреблять,либо не пишите того-чего не знаете
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