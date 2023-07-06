Мо Бамба продолжит карьеру в «Филадельфии»

Теги переходы Лейкерс Филадельфия НБА Мо Бамба Пол Рид Баскетбол

«Филадельфия» заключила соглашение с центровым Мо Бамбой (25 лет, 213 см) на следующий сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Инсайдер отмечает, что «Сиксерс» все равно намерены сохранить в составе ограниченно свободного агента Пола Рида, который выполнял роль запасного центрового в минувшем сезоне.

Бамба сезон-2022/23 завершил игроком «Лейкерс». Присоединившись к команде перед дедлайном, бигмэн принял участие лишь в 9 матчах регулярки за команду.

Центровой набирал 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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1 комментарий

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Vagant
Мо сделал свой карьер-хай (32 очка) в матче с Филой в 2022 году (12 из 15 с игры, 7 из 8 трешек) за 30 минут (был удален за 6 фолов).
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