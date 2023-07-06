Мо Бамба продолжит карьеру в «Филадельфии»

« » заключила соглашение с центровым (25 лет, 213 см) на следующий сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Инсайдер отмечает, что «Сиксерс» все равно намерены сохранить в составе ограниченно свободного агента , который выполнял роль запасного центрового в минувшем сезоне.

Бамба сезон-2022/23 завершил игроком « ». Присоединившись к команде перед дедлайном, бигмэн принял участие лишь в 9 матчах регулярки за команду.

Центровой набирал 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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