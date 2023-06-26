Мо Бамба может оказаться в «Чикаго»

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Мо Бамба Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Мо Бамба этим летом может стать игроком «Чикаго».

Об этом рассказал обозреватель Chicago Sun-Times Джо Коули.

«Следите за Мо Бамбой. Это парень, который хотел перейти в «Буллс». Я не знаю, откуда у него любовь к клубу, возможно, с детства, но это парень, который хочет быть игроком «Чикаго». Так что следите за ним», – заявил Коули.

Бамба, который был обменян в «Лейкерс» в середине сезона-22/23, имеет негарантированную зарплату в размере 10,3 миллиона долларов на следующий сезон.

У «Лейкерс» есть время до 29 июня, чтобы решить, сделают ли они контракт Мо гарантированным. В противном случае бигмен станет свободным агентом.

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