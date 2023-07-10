Защитник « » Динуидди ответил на вопрос о факторе, за счет которого команда могла бы стать существенно сильнее.

« . Здоровый Бен уровня Матча всех звезд, в оптимальном состоянии полностью изменил бы все для нашей команды», – заявил Динуидди.

В минувшем сезоне НБА 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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