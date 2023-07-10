Спенсер Динуидди: «Бен Симмонс в оптимальном состоянии способен вывести «Бруклин» на новый уровень»

Теги Бруклин НБА Спенсер Динуидди Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди ответил на вопрос о факторе, за счет которого команда могла бы стать существенно сильнее.

«Бен Симмонс. Здоровый Бен уровня Матча всех звезд, в оптимальном состоянии полностью изменил бы все для нашей команды», – заявил Динуидди.

В минувшем сезоне НБА 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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4 комментария

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Chernoy
Бен Симмонс уже сезона два минимум не в этом состоянии. Подождём ещё пару?
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Mr.BadGuy
У парня сезонный трипплсикс, ему б здоровья и он перевернет все
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Anton Chevychalov
Я фигею с его статистики. Серьезно. Человек выходил время от вресени и брал 6 подборов и 6 асистов. Если исправить бросок и увеличить минуты, то это стата того же Рондо времен титула.

И Рондо очень хороший пример: в 2008 у него были корявые штрафные и никакой трехочковый. Но у него всегда был характер (это не считая жаркого дыхания большого трио сзади).
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betwriver
У Бена, как видится, ментальные проблемы в голове, в том числе проявившаяся неуверенность в себе и патологическая боязнь броска, а также не совсем понятно его физическое состояние - насколько он решил свои проблемы со спиной. Надежд на преодоление им своих проблем с каждым годом все меньше.
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