Спенсер Динуидди: «Бен Симмонс в оптимальном состоянии способен вывести «Бруклин» на новый уровень»
Защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди ответил на вопрос о факторе, за счет которого команда могла бы стать существенно сильнее.
«Бен Симмонс. Здоровый Бен уровня Матча всех звезд, в оптимальном состоянии полностью изменил бы все для нашей команды», – заявил Динуидди.
В минувшем сезоне НБА 26-летний австралиец принял участие в 42 матчах, набирая 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
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