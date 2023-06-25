Сэм Прести о Холмгрене: «Чет выглядит очень хорошо. Мы надеемся, что он сыграет в Летней лиге»

Генеральный менеджер «Оклахомы» рассказал о состоянии 2-го номера драфта 2022 года, центрового .

Холмгрен прошлым летом повредил стопу во время матча полулюбительской лиги и пропустил дебютный сезон.

«Мы надеемся, что он сыграет в Летней лиге. Это наше ожидание. Чет отлично справляется. Он провел отличное межсезонье.

Чет выглядит очень хорошо. Мы рады за него. Но я не думаю, что кто-то радуется больше, чем он сам», – сказал Прести на пресс-конференции.

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