Сэм Прести о Холмгрене: «Чет выглядит очень хорошо. Мы надеемся, что он сыграет в Летней лиге»

Теги НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Летняя лига НБА Чет Холмгрен Баскетбол

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести рассказал о состоянии 2-го номера драфта 2022 года, центрового Чета Холмгрена.

Холмгрен прошлым летом повредил стопу во время матча полулюбительской лиги и пропустил дебютный сезон.

«Мы надеемся, что он сыграет в Летней лиге. Это наше ожидание. Чет отлично справляется. Он провел отличное межсезонье.

Чет выглядит очень хорошо. Мы рады за него. Но я не думаю, что кто-то радуется больше, чем он сам», – сказал Прести на пресс-конференции.

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3 комментария

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Light Yagami
Будет забавно, если он заберёт ROY.
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Максим Макеев
он вообще не набрал массу
у меня ноги сильнее чем у него
очень мутный персонаж как и вембаньяма
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