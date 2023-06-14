«Денвер» думал над тем, чтобы подняться на драфте-2022 и выбрать Джейлена Уильямса. Он стал 2-м в голосовании за лучшего новичка

Теги Денвер НБА Вашингтон драфт НБА Оклахома-Сити Джейлен Уильямс Кристиан Браун Баскетбол

На драфте 2022 года «Денвер» рассматривал возможность обмена с «Вашингтоном», чтобы заполучить 10-й пик и выбрать защитника Джейлена Уильямса.

Уильямс был выбран под 12-м номером «Оклахомой». Он занял 2-е место в голосовании за новичка года НБА.

«Наггетс» использовали 21-й пик, задрафтовав Кристиана Брауна. Он стал игроком ротации и помог команде выиграть чемпионат.

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2 комментария

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AaaaRrrr
ДжейДаб уже в первый сезон выглядит прикольнее чем Портер сейчас)). Но Браун тоже топчик и хороший выбор
+3
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Сергей Пузанков
Браун в плей-офф (в том числе в финале) очень уверенно смотрелся. А за Уильямса надо было что-то ещё отдавать.
+2
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