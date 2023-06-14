«Денвер» думал над тем, чтобы подняться на драфте-2022 и выбрать Джейлена Уильямса. Он стал 2-м в голосовании за лучшего новичка

На драфте 2022 года « » рассматривал возможность обмена с « », чтобы заполучить 10-й пик и выбрать защитника .

Уильямс был выбран под 12-м номером «Оклахомой». Он занял 2-е место в голосовании за новичка года НБА.

«Наггетс» использовали 21-й пик, задрафтовав . Он стал игроком ротации и помог команде выиграть чемпионат.

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