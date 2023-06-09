«Денвер» обменял пик первого раунда драфта-2029 в «Оклахому» на выбор под 37-м номером в этом году и пики первого и второго раунда в 2024

«Денвер» обменял в «Оклахому» защищенный выбор в первом раунде драфта НБА-2029 на 37-й пик предстоящего драфта-2023 и выбор в первом и втором раунде в 2024-м году.

Выбор в первом раунде 2024 – худший из пиков «Оклахомы», «Клипперс», «Юты» или «Хьюстона».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Наггетс» пытаются максимизировать свое чемпионское окно, и эта сделка дает им дополнительные шансы на недорогие контракты и инструменты для маневра ны рынке. Для «Тандер – еще один выбор в первом раунде в будущем», – пишет инсайдер.

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