«Денвер» обменял пик первого раунда драфта-2029 в «Оклахому» на выбор под 37-м номером в этом году и пики первого и второго раунда в 2024
«Денвер» обменял в «Оклахому» защищенный выбор в первом раунде драфта НБА-2029 на 37-й пик предстоящего драфта-2023 и выбор в первом и втором раунде в 2024-м году.
Выбор в первом раунде 2024 – худший из пиков «Оклахомы», «Клипперс», «Юты» или «Хьюстона».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Наггетс» пытаются максимизировать свое чемпионское окно, и эта сделка дает им дополнительные шансы на недорогие контракты и инструменты для маневра ны рынке. Для «Тандер – еще один выбор в первом раунде в будущем», – пишет инсайдер.
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в любом случае стратегия денвера понятна - у них сейчас и так чемпионская команда, в ближайшие несколько лет останутся лидером запада и могут думать о всяких династиях и трипитах) вообще на западе непонятно кто с ними будет конкурировать в следующем сезоне, что ни команда - то проблема на проблеме
Теперь у Денвера 37 и 38 пик в 2023 + дополнительный первый и второй в 2024. Как раз приход французского проспекта Камагате из Европы откладывается минимум на сезон, он перешёл в Олимпию Милан.
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