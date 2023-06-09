«Денвер» обменял пик первого раунда драфта-2029 в «Оклахому» на выбор под 37-м номером в этом году и пики первого и второго раунда в 2024

Теги Денвер НБА драфт НБА Оклахома-Сити Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Денвер» обменял в «Оклахому» защищенный выбор в первом раунде драфта НБА-2029 на 37-й пик предстоящего драфта-2023 и выбор в первом и втором раунде в 2024-м году.

Выбор в первом раунде 2024 – худший из пиков «Оклахомы», «Клипперс», «Юты» или «Хьюстона».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Наггетс» пытаются максимизировать свое чемпионское окно, и эта сделка дает им дополнительные шансы на недорогие контракты и инструменты для маневра ны рынке. Для «Тандер – еще один выбор в первом раунде в будущем», – пишет инсайдер.

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11 комментариев

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Роман Сприкут
Ответ Сергей Пузанков
Чет не понял. Тандер получили пик 29-го, и отдали пик 24-го, а к нему в придачу два пика второго раунда (23 и 24).
У ОКС в ближайшие три сезона и так полно пиков, все выбранные под ними просто в заявку не влезут. С 2027-го "казна" беднеет, обменом передвинули один выбор из 20-х пиков с 2024-го на 2029-й, где он может быть примерно в том же диапазоне, а теоретически и выше.
+17
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+17
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andrushapumba
Опять нашли какого то европейца или чувака с 4 годами колледжа
+4
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+4
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greatst
какой-то неравнозначный обмен получается?
в любом случае стратегия денвера понятна - у них сейчас и так чемпионская команда, в ближайшие несколько лет останутся лидером запада и могут думать о всяких династиях и трипитах) вообще на западе непонятно кто с ними будет конкурировать в следующем сезоне, что ни команда - то проблема на проблеме
+2
0
+2
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michaeli
Ответ greatst
какой-то неравнозначный обмен получается? в любом случае стратегия денвера понятна - у них сейчас и так чемпионская команда, в ближайшие несколько лет останутся лидером запада и могут думать о всяких династиях и трипитах) вообще на западе непонятно кто с ними будет конкурировать в следующем сезоне, что ни команда - то проблема на проблеме
Ну пусть всё же сначала возьмут титул (верю что так и будет) перед тем как о династиях и трипитах думать Хотя ход правильный
+2
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Сергей Пузанков
Чет не понял. Тандер получили пик 29-го, и отдали пик 24-го, а к нему в придачу два пика второго раунда (23 и 24).
+1
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+1
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Siriusblack
Оклахома можно из Тандера в ПИКинерс можно переименовать
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Tim Timson
а Окле это зачем?)
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Карлик на гормонах
Нового Йокича искать будут
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Nuteruoli
Все логично, нужно оставаться контендером на следующие сезоны, пока лидеры молоды и все на хороших контрактах
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Moon Man
Мастер-класс Кэлвина Бута
Теперь у Денвера 37 и 38 пик в 2023 + дополнительный первый и второй в 2024. Как раз приход французского проспекта Камагате из Европы откладывается минимум на сезон, он перешёл в Олимпию Милан.
Теперь есть чем усилять скамейку после вероятного ухода Брюса Брауна на рынок ФА
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Игорь Северянин
Ответ Tim Timson
а Окле это зачем?)
Молодежи и так дофига, а пик 2029 - хороший актив в будущем.
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