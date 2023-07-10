Майкл Дево набрал 29 очков и 5 передач в матче Летней лиги с «Сан-Антонио»

Атакующий защитник « » Майкл Дево помог команде добиться победы в матче Летней лиги с « » (85:80).

Дево набрал 29 очков, 2 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

За 28 минут Майкл реализовал 10 из 17 с игры, включая 5 из 7 из-за дуги.

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