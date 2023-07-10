Майкл Дево набрал 29 очков и 5 передач в матче Летней лиги с «Сан-Антонио»
Атакующий защитник «Портленда» Майкл Дево помог команде добиться победы в матче Летней лиги НБА с «Сан-Антонио» (85:80).
Дево набрал 29 очков, 2 подбора, 5 передач и 2 перехвата.
За 28 минут Майкл реализовал 10 из 17 с игры, включая 5 из 7 из-за дуги.
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