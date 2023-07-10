Диллон Брукс о своем влиянии: «Соперники начинают думать обо мне еще до начала матчей»

Теги Хьюстон НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард Диллон Брукс, который отличается агрессивным настроем, рассказал о своем влиянии.

Новобранца «Хьюстона» спросили, почему в НБА в основном обсуждают его поведение, забывая о попадании во вторую пятерку по игре в защите.

«Даже не знаю. Для меня это не имеет значения. Знаю, что в каждом матче парни из других команд думают обо мне. Они начинают думать обо мне еще до начала игры. Так что я не беспокоюсь об этом.

Что касается символической пятерки, я рад, что попал туда», – заявил Брукс.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
А что касается его игры в ПО против ЛАЛ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Когда идешь по полю тоже думаешь как бы не вляпаться в коровью лепеху
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Пупкин
Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить даже самое заскорузлое воображение (С)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bankruptcy
Думают о том, как бы наказать этого типа и набросать побольше. По итогу, команда получает полную авоську от заряженного соперника)
Так себе вклад, Диллон...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий