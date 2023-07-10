Диллон Брукс о своем влиянии: «Соперники начинают думать обо мне еще до начала матчей»

Форвард Диллон Брукс, который отличается агрессивным настроем, рассказал о своем влиянии.

Новобранца « » спросили, почему в в основном обсуждают его поведение, забывая о попадании во вторую пятерку по игре в защите.

«Даже не знаю. Для меня это не имеет значения. Знаю, что в каждом матче парни из других команд думают обо мне. Они начинают думать обо мне еще до начала игры. Так что я не беспокоюсь об этом.

Что касается символической пятерки, я рад, что попал туда», – заявил Брукс.

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