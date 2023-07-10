Джабари Смит набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач в матче Летней лиги НБА с «Детройтом»

Теги Детройт Хьюстон НБА видео Летняя лига НБА Джабари Смит Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит помог команде одержать вторую победу в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.

Во встрече с «Детройтом» (113:101) на счету Смита 38 очков, 7 подборов и 6 передач при 13 из 25 с игры.

В первой встрече Джабари набрал 33 очка и 7 подборов.

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5 комментариев

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AnSw33r
Ответ Король Лев
Как тебе такое Вемби? ))
а что не так с Вембм ? у него сегодня отличный дабл с 27 очками так то, а ну ещё 5 горшков выписал. как тебе такое Симба ?)
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Король Лев
Как тебе такое Вемби? ))
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Король Лев
Ответ AnSw33r
а что не так с Вембм ? у него сегодня отличный дабл с 27 очками так то, а ну ещё 5 горшков выписал. как тебе такое Симба ?)
Все так, просто он везде. Еще сезон не начался, а он повсюду.
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Daishi
Думал, что за мужик на превью, где Джабари, а это он и есть татухами забитый изрядно.))
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Бондарев Олег
Ответ Король Лев
Все так, просто он везде. Еще сезон не начался, а он повсюду.
Ну да, он же сам вокруг себя хайп раздул. И на спортс написывает, просит новости про себя форсить.
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