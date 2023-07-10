Джабари Смит набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач в матче Летней лиги НБА с «Детройтом»
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит помог команде одержать вторую победу в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.
Во встрече с «Детройтом» (113:101) на счету Смита 38 очков, 7 подборов и 6 передач при 13 из 25 с игры.
В первой встрече Джабари набрал 33 очка и 7 подборов.
После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
5 комментариев