Джабари Смит набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач в матче Летней лиги НБА с «Детройтом»

Форвард « » помог команде одержать вторую победу в Летней лиге в Лас-Вегасе.

Во встрече с « » (113:101) на счету Смита 38 очков, 7 подборов и 6 передач при 13 из 25 с игры.

В первой встрече Джабари набрал 33 очка и 7 подборов.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать