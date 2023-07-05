Павел Лобарев стал игроком «Енисея»

Теги переходы Енисей суперлига Россия Иркут Единая лига ВТБ Баскетбол

Ряды «Енисея» пополнил российский защитник Павел Лобарев (25 лет, 187 см).

Лобарев начинал профессиональную карьеру в системе подмосковных «Химок», выступал за команды из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также играл за сборные России U18 и U20 на чемпионатах Европы.

Прошлый сезон баскетболист провел в Суперлиге-1, где был лидером команды «Иркут». Средние показатели Лобарева составили 15,5 очка, 2,5 подбора, 2,8 передачи и 0,6 перехвата за 29 минут на паркете.

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