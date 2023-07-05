Павел Лобарев стал игроком «Енисея»

Ряды « » пополнил российский защитник Павел Лобарев (25 лет, 187 см).

Лобарев начинал профессиональную карьеру в системе подмосковных «Химок», выступал за команды из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также играл за сборные России U18 и U20 на чемпионатах Европы.

Прошлый сезон баскетболист провел в Суперлиге-1, где был лидером команды « ». Средние показатели Лобарева составили 15,5 очка, 2,5 подбора, 2,8 передачи и 0,6 перехвата за 29 минут на паркете.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА