Даниил Синегубов продолжит карьеру в «Темп-СУЗМ-УГМК»
Форвард Даниил Синегубов (26 лет, 202 см) будет выступать за «Темп-СУЗМ-УГМК».
«Нижний Новгород» ранее воспользовался опцией досрочного расторжения контракта с Синегубовым.
Синегубов присоединился к «НН» в конце декабря 2022 года. За три игровых месяца он вышел в девяти матчах Единой лиги ВТБ и отметился средней статистикой в 1,3 очка и 0,8 подбора за почти шесть минут игрового времени.
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