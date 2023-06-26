Даниил Синегубов продолжит карьеру в «Темп-СУЗМ-УГМК»

Теги переходы суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ-УГМК Единая лига ВТБ Даниил Синегубов Баскетбол

Форвард Даниил Синегубов (26 лет, 202 см) будет выступать за «Темп-СУЗМ-УГМК».

«Нижний Новгород» ранее воспользовался опцией досрочного расторжения контракта с Синегубовым.

Синегубов присоединился к «НН» в конце декабря 2022 года. За три игровых месяца он вышел в девяти матчах Единой лиги ВТБ и отметился средней статистикой в 1,3 очка и 0,8 подбора за почти шесть минут игрового времени.

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

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