Ламаркус Олдридж сделал татуировку на всю спину

Теги Ламаркус Олдридж НБА видео фото Баскетбол

Бывший игрок НБА Ламаркус Олдридж сделал новую татуировку на всю спину, сообщает TMZ Sports.

7-кратный участник Матча всех звезд обратился к Андресу Ортеге и его команде Onder Ink в прошлом месяце. Процесс занял 10 часов.

На пояснице Олдридж набил себе Джокера. Бывший центровой «Блэйзерс» и «Сперс» объяснил, что в его жизни было время, когда никто не верил в него, и таким образом он смеется над своими недоброжелателями.

Лев с детенышем символизируют отношения баскетболиста с одним из его детей. Также Олдридж набил на спине панораму Далласа, в котором он родился, и свой игровой 12-й номер.

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10 комментариев

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Чудинов Дмитрий
Мрачновато.
+2
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Tim Timson
заскучал)
+1
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rigobersong
Лучше бы Симонова, Шилова и Вжлинка набил:))
0
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Nikita Dorodenko
Сейчас бы в 50 лет татухи на всю спину делать..
+1
-1
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Alex Raycon
Рубрика "Межсезонье в НБА"
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верю_в_волшебство)
Хотя бы Джокер правильный, Леджер)
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Light Yagami
Ответ rigobersong
Лучше бы Симонова, Шилова и Вжлинка набил:))
А как же Папизи?
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zastup
Ответ Nikita Dorodenko
Сейчас бы в 50 лет татухи на всю спину делать..
Да вообще можно уже не жить
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