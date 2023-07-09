Ламаркус Олдридж сделал татуировку на всю спину

Бывший игрок НБА Ламаркус Олдридж сделал новую татуировку на всю спину, сообщает TMZ Sports.

7-кратный участник Матча всех звезд обратился к Андресу Ортеге и его команде Onder Ink в прошлом месяце. Процесс занял 10 часов.

На пояснице Олдридж набил себе Джокера. Бывший центровой «Блэйзерс» и «Сперс» объяснил, что в его жизни было время, когда никто не верил в него, и таким образом он смеется над своими недоброжелателями.

Лев с детенышем символизируют отношения баскетболиста с одним из его детей. Также Олдридж набил на спине панораму Далласа, в котором он родился, и свой игровой 12-й номер.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло