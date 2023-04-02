НБА представила десятку лучших моментов в карьере Ламаркуса Олдриджа

НБА представила десятку лучших моментов в карьере семикратного участника Матча всех звезд .

На днях 37-летний центровой объявил о завершении карьеры.

Олдридж начал карьеру в НБА в 2006 году, когда был выбран под 2-м номером драфта. До 2015 года он выступал за « », с 2015-го по 2021-й – за «Сан-Антонио». Последний год карьеры баскетболист провел в форме «Бруклина».

Ламаркус является 7-кратным участником Матчей звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). Он дважды входил во вторую символическую сборную по итогам сезона (2015, 2018) и три раза – в третью (2011, 2014, 2016).

Показатели Олдриджа за карьеру – 19,1 очка, 8,1 подбора, 1,9 передачи и 1,1 блок-шота за 33,7 минуты. Ламаркус реализовал 49,3% бросков с игры.

За 16 сезонов в НБА Олдридж заработал примерно 215 миллионов долларов.

Олдридж покидает «Сан-Антонио» ради «Бруклина». Он хотел заменить Данкана, а стал толстым ролевиком