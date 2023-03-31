Ламаркус Олдридж завершил карьеру

Теги Бруклин Портленд Ламаркус Олдридж Сан-Антонио НБА Баскетбол

Семикратный участник Матча всех звезд Ламаркус Олдридж завершил профессиональную карьеру.

«По словам Тома Брэди, у тебя будет лишь одно большое, эмоциональное окончание карьеры. Так что, на этой ноте... я благодарен за все воспоминания, семью и друзей, которых я приобрел на протяжении своей карьеры. Это была чертовски увлекательная поездка, я наслаждался каждой ее минутой! 12», – написал Ламаркус на своей странице в социальной сети.

Ламаркус Олдридж начал карьеру в НБА в 2006 году, когда был выбран под 2-м номером драфта. До 2015 года он выступал за «Портленд», с 2015 по 2021-й – за «Сан-Антонио». Последний год карьеры баскетболист провел в майке «Нетс».

Ламаркус является 7-кратным участником Матчей звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). Дважды он входил во вторую символическую сборную по итогам сезона (2015, 2018) и три раза – в третью (2011, 2014, 2016).

Карьерная статистика Олдриджа – 19,1 очка, 8,1 подбора, 1,9 передачи и 1,1 блок-шота за 33,7 минуты. Ламаркус реализовал 49,3% бросков с игры.

За 16 сезонов в НБА Олдридж заработал примерно 215 миллионов долларов.

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10 комментариев

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ципролет
Отмучился
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roentgen
а, да
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elephant12
Вот только совсем недавно топовый игрок, а теперь заканчивает и новость не собирает и десятка комментариев
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Evgeniy 72
Ответ Tim Timson
давай я сам решу,а ты можешь просто поставить минус. меня вот не чьи комменты не раздражают)
Да ладно, просто скобка имеет важное значение иногда, ты используешь символ бессмысленно.
Начало было понятно, если что, то легко соскочить на сарказм. Но на твои комментарии уже много времени никто не отвечает, просто тупо плюсуют как первого. К чему тебе эта самозащита в виде скобок?
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-1
-1
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Tim Timson
Ответ Evgeniy 72
Я уже привык, что под каждой новостью из баскетбольного раздела твой комментарий среди первых, и меня это больше не раздражает. Своеобразный мем. Но прекрати уже ставить скобочки.
давай я сам решу,а ты можешь просто поставить минус. меня вот не чьи комменты не раздражают)
+3
0
+3
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MTZ_2022
За карьеру набрал 20 558 очков (регулярный сезон), 46-е место в списке самых результативных игроков НБА.
+4
0
+4
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Evgeniy 72
Ответ Tim Timson
хорошая карьера, но чуть уход и Портленда смазал её. жаль что в Шпорах не взял гайку, чтобы оправдать уход)
Я уже привык, что под каждой новостью из баскетбольного раздела твой комментарий среди первых, и меня это больше не раздражает. Своеобразный мем.
Но прекрати уже ставить скобочки.
+2
-3
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Покормипитон
Да, время летит..
Будто вчера за Портленд играл и уже завершение карьеры.
Классный центр.
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Tim Timson
хорошая карьера, но чуть уход и Портленда смазал её. жаль что в Шпорах не взял гайку, чтобы оправдать уход)
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Алексей Ильин
Смаковал его игру за Портленд, броски с разворота ммм это просто блаженство
+9
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