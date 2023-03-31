Ламаркус Олдридж завершил карьеру
Семикратный участник Матча всех звезд Ламаркус Олдридж завершил профессиональную карьеру.
«По словам Тома Брэди, у тебя будет лишь одно большое, эмоциональное окончание карьеры. Так что, на этой ноте... я благодарен за все воспоминания, семью и друзей, которых я приобрел на протяжении своей карьеры. Это была чертовски увлекательная поездка, я наслаждался каждой ее минутой! 12», – написал Ламаркус на своей странице в социальной сети.
Ламаркус Олдридж начал карьеру в НБА в 2006 году, когда был выбран под 2-м номером драфта. До 2015 года он выступал за «Портленд», с 2015 по 2021-й – за «Сан-Антонио». Последний год карьеры баскетболист провел в майке «Нетс».
Ламаркус является 7-кратным участником Матчей звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). Дважды он входил во вторую символическую сборную по итогам сезона (2015, 2018) и три раза – в третью (2011, 2014, 2016).
Карьерная статистика Олдриджа – 19,1 очка, 8,1 подбора, 1,9 передачи и 1,1 блок-шота за 33,7 минуты. Ламаркус реализовал 49,3% бросков с игры.
За 16 сезонов в НБА Олдридж заработал примерно 215 миллионов долларов.
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Начало было понятно, если что, то легко соскочить на сарказм. Но на твои комментарии уже много времени никто не отвечает, просто тупо плюсуют как первого. К чему тебе эта самозащита в виде скобок?
Но прекрати уже ставить скобочки.
Будто вчера за Портленд играл и уже завершение карьеры.
Классный центр.