Ламаркус Олдридж завершил карьеру

Семикратный участник Матча всех звезд Ламаркус Олдридж завершил профессиональную карьеру.

«По словам Тома Брэди, у тебя будет лишь одно большое, эмоциональное окончание карьеры. Так что, на этой ноте... я благодарен за все воспоминания, семью и друзей, которых я приобрел на протяжении своей карьеры. Это была чертовски увлекательная поездка, я наслаждался каждой ее минутой! 12», – написал Ламаркус на своей странице в социальной сети.

Ламаркус Олдридж начал карьеру в НБА в 2006 году, когда был выбран под 2-м номером драфта. До 2015 года он выступал за «Портленд», с 2015 по 2021-й – за «Сан-Антонио». Последний год карьеры баскетболист провел в майке «Нетс».

Ламаркус является 7-кратным участником Матчей звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). Дважды он входил во вторую символическую сборную по итогам сезона (2015, 2018) и три раза – в третью (2011, 2014, 2016).

Карьерная статистика Олдриджа – 19,1 очка, 8,1 подбора, 1,9 передачи и 1,1 блок-шота за 33,7 минуты. Ламаркус реализовал 49,3% бросков с игры.

За 16 сезонов в НБА Олдридж заработал примерно 215 миллионов долларов.

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