«Раджа, Стоякович, Дивац, Петрович». Никола Йокич назвал игроков, с которых брал пример

Теги Дирк Новицки Денвер Предраг Стоякович Борис Диао Ламаркус Олдридж Тим Данкан НБА Владе Дивац НБА плей-офф Дражен Петрович Никола Йокич Дино Раджа Баскетбол

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич назвал игроков, с которых брал пример и которыми восхищался.

«Честно говоря, в Сербии я не особо следил за НБА. Дино Раджа, Педжа Стоякович, Владе Дивац и Дражен Петрович были первыми, кто попал в НБА и открыл двери для всех остальных, скажем, европейских игроков или игроков из бывшей Югославии.

Но когда я приехал сюда, это был Тим Данкан, это был Ламаркус Олдридж, это был Борис Диао, Дирк Новицки, такие парни», – сказал Йокич.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

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5 комментариев

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Rick Sorkin
Болел за Сан-Антонио, в общем
+9
0
+9
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pele_kan
Ответ vakhtanginho
значит обманул Гранта и Шака позавчера)))
так это в том же вью было) по поводу того, что Никола брал пример с Шака, он пошутил)
+4
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+4
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гилберт
Молодец что хорвата отметил.
+1
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счастливый Феликс
С Бориса Диао брал пример - Йокич настоящий ценитель 👌🏾
+1
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