«Раджа, Стоякович, Дивац, Петрович». Никола Йокич назвал игроков, с которых брал пример

Сербский центровой « » назвал игроков, с которых брал пример и которыми восхищался.

«Честно говоря, в Сербии я не особо следил за НБА. Дино Раджа, Педжа Стоякович, и были первыми, кто попал в НБА и открыл двери для всех остальных, скажем, европейских игроков или игроков из бывшей Югославии.

Но когда я приехал сюда, это был , это был Ламаркус Олдридж, это был Борис Диао, Дирк Новицки, такие парни», – сказал Йокич.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов