«Раджа, Стоякович, Дивац, Петрович». Никола Йокич назвал игроков, с которых брал пример
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич назвал игроков, с которых брал пример и которыми восхищался.
«Честно говоря, в Сербии я не особо следил за НБА. Дино Раджа, Педжа Стоякович, Владе Дивац и Дражен Петрович были первыми, кто попал в НБА и открыл двери для всех остальных, скажем, европейских игроков или игроков из бывшей Югославии.
Но когда я приехал сюда, это был Тим Данкан, это был Ламаркус Олдридж, это был Борис Диао, Дирк Новицки, такие парни», – сказал Йокич.
Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов
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