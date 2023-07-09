«Лейкерс» хотят подписать Кристиана Вуда

По словам инсайдера Джейка Фишера, « » заинтересованы в подписании минимального контракта с тяжелым форвардом Кристианом Вудом.

«Честно говоря, ничего не слышал о с начала недели. Последнее, что я слышал, это то, что у «Лейкерс» был минимальный интерес. Про минимальный контракт не слышал. Я был бы удивлен. Я большой поклонник Кристиана Вуда.

Думаю, что он немного недооценен. Но также сомневаюсь, что в найдется фронт-офис, который сейчас согласится заплатить ему больше, чем минимум. Удивлюсь, если это произойдет», – сказал Фишер.

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