«Лейкерс» хотят подписать Кристиана Вуда
По словам инсайдера Джейка Фишера, «Лейкерс» заинтересованы в подписании минимального контракта с тяжелым форвардом Кристианом Вудом.
«Честно говоря, ничего не слышал о Кристиане Вуде с начала недели. Последнее, что я слышал, это то, что у «Лейкерс» был минимальный интерес. Про минимальный контракт не слышал. Я был бы удивлен. Я большой поклонник Кристиана Вуда.
Думаю, что он немного недооценен. Но также сомневаюсь, что в НБА найдется фронт-офис, который сейчас согласится заплатить ему больше, чем минимум. Удивлюсь, если это произойдет», – сказал Фишер.
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