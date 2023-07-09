«Лейкерс» хотят подписать Кристиана Вуда

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Кристиан Вуд Баскетбол

По словам инсайдера Джейка Фишера, «Лейкерс» заинтересованы в подписании минимального контракта с тяжелым форвардом Кристианом Вудом.

«Честно говоря, ничего не слышал о Кристиане Вуде с начала недели. Последнее, что я слышал, это то, что у «Лейкерс» был минимальный интерес. Про минимальный контракт не слышал. Я был бы удивлен. Я большой поклонник Кристиана Вуда.

Думаю, что он немного недооценен. Но также сомневаюсь, что в НБА найдется фронт-офис, который сейчас согласится заплатить ему больше, чем минимум. Удивлюсь, если это произойдет», – сказал Фишер.

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7 комментариев

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banderos
Минималка? Человек еще не заработал так нормально, чтобы за копье бегать с контендерами. Да его те же Чикаго легко уже забрали бы.
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Roman Boroveev
неужели исключение среднего никто не даст?
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Clayton Kershaw
Вроде недавно, пару лет назад, местные эксперты позиционировали Вуда как "вторую-третью" звезду команды, а сейчас уже списывают его на минималку. Быстро всё меняется...
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xamer 9
Ответ Курье Хамес
щас "Кубс-в" расскажет, что это его реальная цена, раз дают минималку.
Представляете, если его никто не захочет подписать на других условиях,тогда да, он вынужден будет играть за минималку. Это будет его цена в этом сезоне, а позже может получить другой контракт.
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Чудинов Дмитрий
Ответ banderos
Минималка? Человек еще не заработал так нормально, чтобы за копье бегать с контендерами. Да его те же Чикаго легко уже забрали бы.
а че тогда не забрали? Сам удивляюсь, неужели он настолько плох в защите, что никому не нужен? В атаке же почти все умеет..
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Tim Timson
Ответ Roman Boroveev
неужели исключение среднего никто не даст?
какого среднего он минимум полное стоит)
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