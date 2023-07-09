Роб Пелинка: «Леброн Джеймс проводит закулисную работу, чтобы подготовиться к сезону»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил, что лидер команды Леброн Джеймс проводит «закулисную работу» в это межсезонье.

«Мы всегда позволяем Леброну высказываться, но мы все были в восторге, увидев на днях его пост, где он посылал сердечный привет новым партнерам по команде. Как настоящий лидер он проводит закулисную работу, чтобы подготовиться к сезону», — сказал Пелинка.

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией

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2 комментария

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Tim Timson
Пелинку хотелось похвалить за два окна последних, но теперь не хочется))
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hodor 12
Роль серого кардинала не даёт покоя Венценосному. Кручу, верчу....
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