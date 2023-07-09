Роб Пелинка: «Леброн Джеймс проводит закулисную работу, чтобы подготовиться к сезону»

Генеральный менеджер « » отметил, что лидер команды проводит «закулисную работу» в это межсезонье.

«Мы всегда позволяем Леброну высказываться, но мы все были в восторге, увидев на днях его пост, где он посылал сердечный привет новым партнерам по команде. Как настоящий лидер он проводит закулисную работу, чтобы подготовиться к сезону», — сказал Пелинка.

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией