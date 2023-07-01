«Олимпиакос» предлагает Николе Миротичу 2-летний контракт на 5 млн евро

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона чемпионат Греции Никола Миротич Александар Везенков Монако Баскетбол

Форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) является основной целью «Олимпиакоса» после перехода Александара Везенкова из греческого клуба в «Сакраменто».

Стороны уже ведут переговоры, но на данный момент договоренности не достигли. «Олимпиакос» предлагает двухлетний контракт на 5 миллионов евро плюс бонус, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Чтобы заключить соглашение с другим клубом, сначала Миротич должен договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.

За ситуацией с Миротичем следят и другие клубы Евролиги, в частности «Монако».

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Этот сытый прожигатель жизни 5 млн за полгода зарабатывает в Барсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий