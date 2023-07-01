«Олимпиакос» предлагает Николе Миротичу 2-летний контракт на 5 млн евро

Форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) является основной целью « » после перехода из греческого клуба в «Сакраменто».

Стороны уже ведут переговоры, но на данный момент договоренности не достигли. «Олимпиакос» предлагает двухлетний контракт на 5 миллионов евро плюс бонус, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Чтобы заключить соглашение с другим клубом, сначала Миротич должен договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.

За ситуацией с Миротичем следят и другие клубы , в частности « ».

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