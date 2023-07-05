Никола Миротич и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Игрок получит 75% от оставшегося контракта
Форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, игрок получит около 75 процентов от зарплаты за оставшиеся два сезона в контракте.
Ранее сообщалось, что Миротич хочет получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон)
Миротич является основной целью «Олимпиакоса». Греческий клуб предлагает форварду двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро.
Чтобы заключить соглашение с другим клубом, сначала Миротич должен договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.
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