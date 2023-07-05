Никола Миротич и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Игрок получит 75% от оставшегося контракта

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Никола Миротич Баскетбол

Форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, игрок получит около 75 процентов от зарплаты за оставшиеся два сезона в контракте.

Ранее сообщалось, что Миротич хочет получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон)

Миротич является основной целью «Олимпиакоса». Греческий клуб предлагает форварду двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро.

Чтобы заключить соглашение с другим клубом, сначала Миротич должен договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.

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1 комментарий

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Комнатный олень
Пришел в Барсу по ожиданию лучшим игроком в Евролиги,но видимо мотивации совсем нет. Сдался.
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