Никола Миротич и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Игрок получит 75% от оставшегося контракта

Форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) и « » близки к соглашению о расторжении контракта. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, игрок получит около 75 процентов от зарплаты за оставшиеся два сезона в контракте.

Ранее сообщалось, что Миротич хочет получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон)

Миротич является основной целью « ». Греческий клуб предлагает форварду двухлетний контракт на 5,5 миллиона евро.

Чтобы заключить соглашение с другим клубом, сначала Миротич должен договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.

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