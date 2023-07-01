Донта Холл интересен «Портленду»

« » проявляет интерес к центровому «Монако» (25 лет, 206 см).

Контракт Холла включает пункт о выходе в случае предложения из НБА. Если Донта покинет клуб, «Монако» вступит в гонку за .

Холл не был выбран на драфте в 2019 году, но пробился в НБА через фарм-команды G-лиги.

В активе Донты выступления за «Детройт» и «Бруклин» и «Орландо». Летом 2021 года Холл перебрался в Европу и подписался с « ».

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече .

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