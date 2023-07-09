Ультрас «Олимпиакоса» о переходе Слукаса в «Пао»: «Ты поставил свое эго выше команды. Лжец и предатель, непохожий на мужчину. Ты уже давно кормил всю семью «Олимпиакоса» своими сказками»

Бывший разыгрывающий «Олимпиакоса» вчера официально стал игроком « ». По информации Eurohoops, с 33-летним защитником подписан 3-летний контракт на 10 миллионов евро.

Несколько часов спустя ультрас « » Gate 7 выступили с резким заявлением, в котором обвинили Слукаса в предательстве. Gate 7 рассказали о встрече своей делегации с игроком, на которой, по их словам, Слукас признал, что у него были разногласия с тренером Гиоргосом Барцокасом по поводу желаемой роли в команде.

Фанаты также подчеркивают, что игрок категорически отказался от возможности подписания контракта с «Пао», даже если бы «зеленые» предложили ему очень выгодную сделку.

«Когда мы увидели, что у тебя нет настроения при праздновании чемпионства, мы подошли и поговорили с тобой. После того как мы сели, ты поблагодарил нас за все и ОСОБЕННО за поддержку, которую мы оказали в ТРУДНЫЕ времена. Ты сказал нам, что хотел остаться в команде, но у тебя проблемы с тренером.

Мы ответили, что КОМАНДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО и что хотим, чтобы ты нашел золотую середину с нашим тренером, которого мы, конечно, ПОДДЕРЖИВАЕМ. Ты поставил свое ЭГО выше команды.

Главная причина, по которой ты ЛЖЕЦ и ПРЕДАТЕЛЬ, непохожий на МУЖЧИНУ, – когда мы попросили тебя ни в коем случае не переходить в «Панатинаикос», ты вскочил со стула и сказал, что не пойдешь туда даже за 10 миллионов евро!

Мы напомнили про слухи и посоветовали не горячиться. Ты ответил, что никогда не был предателем и что ты отказался от больших денег, чтобы перейти в «Олимпиакос».

Все вышесказанное ДОКАЗЫВАЕТ, что ты уже давно выступал в личном СПЕКТАКЛЕ, ВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ с нашими врагами и просто «кормил» всю семью «Олимпиакоса» своими СКАЗКАМИ.

Нам все равно, что ты перешел в «Панатинаикос», потому что на самом деле это наше руководство и тренер, кто ОТКАЗАЛИ тебе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АКТЕРА Костаса Слукаса за подписание своего последнего КОНТРАКТА, получив ОГРОМНУЮ сумму денег от клоунов.

Кстати, в матче, в котором ты не участвовал и который мы проиграли с судейским позором, ты действительно был травмирован?» – говорится в заявлении.

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