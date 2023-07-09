Ультрас «Олимпиакоса» о переходе Слукаса в «Пао»: «Ты поставил свое эго выше команды. Лжец и предатель, непохожий на мужчину. Ты уже давно кормил всю семью «Олимпиакоса» своими сказками»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас вчера официально стал игроком «Панатинаикоса». По информации Eurohoops, с 33-летним защитником подписан 3-летний контракт на 10 миллионов евро.

Несколько часов спустя ультрас «Олимпиакоса» Gate 7 выступили с резким заявлением, в котором обвинили Слукаса в предательстве. Gate 7 рассказали о встрече своей делегации с игроком, на которой, по их словам, Слукас признал, что у него были разногласия с тренером Гиоргосом Барцокасом по поводу желаемой роли в команде.

Фанаты также подчеркивают, что игрок категорически отказался от возможности подписания контракта с «Пао», даже если бы «зеленые» предложили ему очень выгодную сделку.

«Когда мы увидели, что у тебя нет настроения при праздновании чемпионства, мы подошли и поговорили с тобой. После того как мы сели, ты поблагодарил нас за все и ОСОБЕННО за поддержку, которую мы оказали в ТРУДНЫЕ времена. Ты сказал нам, что хотел остаться в команде, но у тебя проблемы с тренером.

Мы ответили, что КОМАНДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО и что хотим, чтобы ты нашел золотую середину с нашим тренером, которого мы, конечно, ПОДДЕРЖИВАЕМ. Ты поставил свое ЭГО выше команды.

Главная причина, по которой ты ЛЖЕЦ и ПРЕДАТЕЛЬ, непохожий на МУЖЧИНУ, – когда мы попросили тебя ни в коем случае не переходить в «Панатинаикос», ты вскочил со стула и сказал, что не пойдешь туда даже за 10 миллионов евро!

Мы напомнили про слухи и посоветовали не горячиться. Ты ответил, что никогда не был предателем и что ты отказался от больших денег, чтобы перейти в «Олимпиакос».

Все вышесказанное ДОКАЗЫВАЕТ, что ты уже давно выступал в личном СПЕКТАКЛЕ, ВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ с нашими врагами и просто «кормил» всю семью «Олимпиакоса» своими СКАЗКАМИ.

Нам все равно, что ты перешел в «Панатинаикос», потому что на самом деле это наше руководство и тренер, кто ОТКАЗАЛИ тебе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АКТЕРА Костаса Слукаса за подписание своего последнего КОНТРАКТА, получив ОГРОМНУЮ сумму денег от клоунов.

Кстати, в матче, в котором ты не участвовал и который мы проиграли с судейским позором, ты действительно был травмирован?» – говорится в заявлении.

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4 комментария

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Кирилл
Ответ Russ Ivan
А для фанатов Пао он никогда не станет своим, так что тут всё закономерно...
Мне вообще непонятно зачем он пошел в Пао, вот правда.

По слухам, Фенер интересовался Слукасом и хотел подписать его - турки помнят и любят его, езжай спокойно и доигрывай.
Нет же, надо перейти в стан главного врага команды, воспитавшей тебя.
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Russ Ivan
А для фанатов Пао он никогда не станет своим, так что тут всё закономерно...
+1
0
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Сергей Орлов
Дураки.
0
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