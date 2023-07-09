Джабари Смит: «Мне 20 лет. Почему бы мне не играть в Летней лиге? У нас 22-60 в прошлом сезоне»

Теги Хьюстон НБА Летняя лига НБА Джабари Смит Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит помог команде с победы стартовать в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.

Во встрече с «Портлендом» (100:99) на счету Смита 33 очка и 7 подборов при 8 из 18 с игры.

Смита спросили, почему он принимает участие в Летней лиге, несмотря на попадание в первую сборную новичков-2022/23.

«Мне 20 лет. Почему бы мне не играть? Прошлый год мы закончили с результатом 22-60. Мой первый сезон не был идеальным, так почему бы мне не выйти здесь, не поиграть с моими новыми товарищами по команде и тренерами», – ответил 3-й номер драфта 2023.

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3 комментария

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gangstarr
Правильные слова, Джабари. Может и выйдет толк от него с таким подходом
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betwriver
"– ответил 3-й номер драфта 2023." Поправьте: он третий номер драфта 2022.
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Misson
По своему потенциалу у Хьюстона уже супер-талантливый состав. Теперь этот потенциал надо реализовать. Задача Удоки выстроить эффективную систему игры, которая бы создала правильную синергию сильных качеств собранных игроков. В прошлом сезоне всё было максимально непродуктивно и бестолково.
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