Джабари Смит: «Мне 20 лет. Почему бы мне не играть в Летней лиге? У нас 22-60 в прошлом сезоне»

Форвард « » помог команде с победы стартовать в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.

Во встрече с «Портлендом» (100:99) на счету Смита 33 очка и 7 подборов при 8 из 18 с игры.

Смита спросили, почему он принимает участие в Летней лиге, несмотря на попадание в первую сборную новичков-2022/23.

«Мне 20 лет. Почему бы мне не играть? Прошлый год мы закончили с результатом 22-60. Мой первый сезон не был идеальным, так почему бы мне не выйти здесь, не поиграть с моими новыми товарищами по команде и тренерами», – ответил 3-й номер драфта 2023.

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