Джабари Смит о первом сезоне в НБА: «Нормально. Определенно ниже моих стандартов»

Теги Хьюстон НБА Джабари Смит Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Джабари Смит дал интервью HoopsHype.

Смит поделился впечатлениями от первого сезона в НБА.

«Я бы сказал, что это было очень нестабильно. В целом хороший опыт. Чувствую, что многому научился, и вступаю в следующий сезон с уверенностью в том, как я закончил свой первый год. Я готов к следующему сезону. Но я бы сказал, что все было нормально. Определенно ниже моих стандартов», – сказал форвард.

В сезоне-2022/23 3-й номер драфта Смит набирал в среднем 12,8 очка и 7,2 подбора, реализуя 40,8% бросков с игры.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Это было ближе к провалу, чем к «неплохо». Но и Рокетс слишком рано начали танковать. В общем, будем смотреть
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