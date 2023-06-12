Джабари Смит о первом сезоне в НБА: «Нормально. Определенно ниже моих стандартов»

Новичок « » дал интервью HoopsHype.

Смит поделился впечатлениями от первого сезона в .

«Я бы сказал, что это было очень нестабильно. В целом хороший опыт. Чувствую, что многому научился, и вступаю в следующий сезон с уверенностью в том, как я закончил свой первый год. Я готов к следующему сезону. Но я бы сказал, что все было нормально. Определенно ниже моих стандартов», – сказал форвард.

В сезоне-2022/23 3-й номер драфта Смит набирал в среднем 12,8 очка и 7,2 подбора, реализуя 40,8% бросков с игры.

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