Джабари Смит: «Если я стану сильнее, это поможет всем аспектам моей игры»
Новичок «Хьюстона» Джабари Смит дал интервью HoopsHype.
Форвард рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавить больше всего.
«Стать сильнее. Лучше выбирать позицию для броска и лучше работать с мячом.
Но в целом, думаю, что если я прибавлю в силовых показателях, это поможет всем аспектам моей игры. На этом я сосредоточился, и буду готов это показать», – сказал Смит.
В сезоне-2022/23 3-й номер драфта Смит набирал в среднем 12,8 очка и 7,2 подбора, реализуя 40,8% бросков с игры.
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