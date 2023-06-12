Джабари Смит: «Если я стану сильнее, это поможет всем аспектам моей игры»

Новичок « » дал интервью HoopsHype.

Форвард рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавить больше всего.

«Стать сильнее. Лучше выбирать позицию для броска и лучше работать с мячом.

Но в целом, думаю, что если я прибавлю в силовых показателях, это поможет всем аспектам моей игры. На этом я сосредоточился, и буду готов это показать», – сказал Смит.

В сезоне-2022/23 3-й номер драфта Смит набирал в среднем 12,8 очка и 7,2 подбора, реализуя 40,8% бросков с игры.

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