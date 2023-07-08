Джабари Смит исполнил победный бросок под сирену в матче Летней лиги НБА
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит исполнил победный бросок под сирену в матче Летней лиги НБА против «Портленда» (100:99).
Смит реализовал 3-очковый при счете 97:99.
На счету Смита 33 очка и 7 подборов при 8 из 18 с игры.
Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)
«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом
Комментарии