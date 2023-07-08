Джабари Смит исполнил победный бросок под сирену в матче Летней лиги НБА

Форвард « » исполнил победный бросок под сирену в матче Летней лиги против « » (100:99).

Смит реализовал 3-очковый при счете 97:99.

На счету Смита 33 очка и 7 подборов при 8 из 18 с игры.

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