Джабари Смит набрал 33 очка и 7 подборов в матче Летней лиги НБА с «Портлендом»

Форвард « » помог команде с победы стартовать в Летней лиге в Лас-Вегасе.

Во встрече с « » (100:99) на счету Смита 33 очка и 7 подборов при 8 из 18 с игры.

Смит также исполнил победный бросок под сирену, реализовав 3-очковый при счете 97:99.

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