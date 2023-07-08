Джабари Смит набрал 33 очка и 7 подборов в матче Летней лиги НБА с «Портлендом»
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит помог команде с победы стартовать в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.
Во встрече с «Портлендом» (100:99) на счету Смита 33 очка и 7 подборов при 8 из 18 с игры.
Смит также исполнил победный бросок под сирену, реализовав 3-очковый при счете 97:99.
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