Дрейк подколол Фреда Ванвлита: «Удачи тебе в «Гуандун Драгонс»
Известный музыкант и поклонник «Торонто» Дрейк подколол экс-игрока канадской команды Фреда Ванвлита, который подпишет контракт с «Хьюстоном».
«Мой двойник... Спасибо за человеческие качества и твой вклад на протяжении всех этих лет, город никогда этого не забудет, любовь навеки! Удачи тебе в «Гуандун Драгонс»... я хотел сказать «Рокетс», – написал Дрейк.
«Расслабься», – ответил Ванвлит.
Фред получит от «Рокетс» 130 миллионов долларов за 3 года.
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