Известный музыкант и поклонник « » Дрейк подколол экс-игрока канадской команды , который подпишет контракт с « ».

«Мой двойник... Спасибо за человеческие качества и твой вклад на протяжении всех этих лет, город никогда этого не забудет, любовь навеки! Удачи тебе в «Гуандун Драгонс»... я хотел сказать «Рокетс», – написал Дрейк.

«Расслабься», – ответил Ванвлит.

Фред получит от «Рокетс» 130 миллионов долларов за 3 года.

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