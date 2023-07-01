Фред Ванвлит перешел в «Хьюстон» (130 млн долларов на 3 года)
Разыгрывающий Фред Ванвлит (29 лет, 185 см) заключил 3-летнее соглашение с «Хьюстоном» на 130 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ванвлит выступал за «Торонто» на протяжении всей своей 7-летней карьеры в НБА.
В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.
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ты "читал" платёжку Хьюстона? там первые большие контракты ожидаются только через 2 года (Грин и Шенгюн), когда останется последний год Ванвлита
а пока могут позволить себе просто место заполнить в ведомости