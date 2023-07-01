Фред Ванвлит перешел в «Хьюстон» (130 млн долларов на 3 года)

Теги переходы Хьюстон Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий Фред Ванвлит (29 лет, 185 см) заключил 3-летнее соглашение с «Хьюстоном» на 130 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ванвлит выступал за «Торонто» на протяжении всей своей 7-летней карьеры в НБА.

В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost
На спортсе люди искренне пишут постоянно что рич пол и его агентство это дно и все бегут от него. Но по факту только он выбивает посредственным игрокам такие сумасшедшие контракты в чем и заключается его работа. Кошмарный неаекватный контракт для рокетс
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fooler
Ограбление века
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Артём
Ответ Lost
На спортсе люди искренне пишут постоянно что рич пол и его агентство это дно и все бегут от него. Но по факту только он выбивает посредственным игрокам такие сумасшедшие контракты в чем и заключается его работа. Кошмарный неаекватный контракт для рокетс
Полностью согласен, ведь Торонто предлагали контракт 120 на 4, но Рокетс решили кинуть в ВАНВЛИТА 43 ляма в год это примерно как у Дэвиса Леброна, Джейлен Браун получил вроде 30 с чем то за этот сезон, так что Рич пол молодец а ванвлит теперь придётся либо доказать что он достоин этих денег либо эти будет один из самых странных контрактов в истории
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tony.B.
Жесть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22ars
Мда, куда на 3 года то? Это боль. Тут должна быть фотография обнимающихся болельщиков Хьюстона и Портленда и подпись, I know how it feels, bro.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
34 процента из за дуги...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Lost
Единственный вопрос возникает менеджерам Хьюстона и Портленда. А они собственно говоря читали новое соглашение????? И этим людям платят миллионы за их "работу"
безумный, конечно, контракт) но...
ты "читал" платёжку Хьюстона? там первые большие контракты ожидаются только через 2 года (Грин и Шенгюн), когда останется последний год Ванвлита
а пока могут позволить себе просто место заполнить в ведомости
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Зачем Рокетс Фредди за эти деньги? Там же молодняк, который айзо по очереди играл, в чем дело то? Пацаны, я не понимаю, объясните логику)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Ответ Батя ивана
Зачем Рокетс Фредди за эти деньги? Там же молодняк, который айзо по очереди играл, в чем дело то? Пацаны, я не понимаю, объясните логику)
Если дело касается зарплат в нба, то логику лучше отключить. Конкретно этому контракту объяснения нет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий