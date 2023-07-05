Бигмен «Оклахомы» рассказал о своем состоянии после матча Летней лиги против «Юты» (95:85).

Холмгрен, который пропустил сезон-22/23 после операции на стопе, набрал 15 очков, 9 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота.

«Стопа чувствует себя прекрасно. Такое впечатление, будто травмы и не было, если, конечно, не брать то, через что мне пришлось пройти. Но если бы вы стерли мою память, я бы не знал, что с моей ногой что-то случалось, кроме шрамов от операции.

Но с точки зрения физических кондиций, формы, есть множество трудностей, с которыми мне придется иметь дело в процессе возвращения в игру. Когда не можешь выходить на площадку в течение года, очень и очень сложно понять, в каком состоянии находишься», – заявил Холмгрен.

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