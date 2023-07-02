«Оклахома» заявила Чета Холмгрена на Летнюю лигу НБА

Теги НБА Оклахома-Сити Летняя лига НБА Чет Холмгрен Баскетбол

Второй номер драфта-2022, центровой Чет Холмгрен находится в заявке «Оклахомы» на Летнюю лигу НБА.

Об этом информирует журналист ESPN Марк Джей Спирс.

Холмгрен прошлым летом повредил стопу во время матча полулюбительской лиги и пропустил дебютный сезон.

Летняя лига пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля.

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3 комментария

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711M
выпускайте Кенни Лофтона
+10
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+10
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Stranfio
Интересно посмотреть на него и надежда чтобы он не сломался.
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Александр Сметанин
За Оклой интересно будет посмотреть
0
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