«Оклахома» заявила Чета Холмгрена на Летнюю лигу НБА
Второй номер драфта-2022, центровой Чет Холмгрен находится в заявке «Оклахомы» на Летнюю лигу НБА.
Об этом информирует журналист ESPN Марк Джей Спирс.
Холмгрен прошлым летом повредил стопу во время матча полулюбительской лиги и пропустил дебютный сезон.
Летняя лига пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля.
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