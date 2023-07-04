Майка Поттер назвал Чета Холмгрена «слишком маленьким»

Форвард «Юты» Майка Поттер во время матча Летней лиги показал жест «слишком маленький» в адрес центрового «Оклахомы» , рост которого составляет 213 сантиметров.

В концовке третьей четверти Поттер пошел в проход и столкнулся с Холмгреном, от чего тот упал на паркет, а Поттер исполнил легкий лэй-ап без сопротивления.

«Мака Поттер говорит: «Слишком маленький». Что ж, возможно, слишком легкий», – отметил комментатор.

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