Майка Поттер назвал Чета Холмгрена «слишком маленьким»

Теги НБА видео Юта Оклахома-Сити Летняя лига НБА Майка Поттер Чет Холмгрен Баскетбол

Форвард «Юты» Майка Поттер во время матча Летней лиги показал жест «слишком маленький» в адрес центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена, рост которого составляет 213 сантиметров.

В концовке третьей четверти Поттер пошел в проход и столкнулся с Холмгреном, от чего тот упал на паркет, а Поттер исполнил легкий лэй-ап без сопротивления.

«Мака Поттер говорит: «Слишком маленький». Что ж, возможно, слишком легкий», – отметил комментатор.

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7 комментариев

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Abdulla
В НБА достаточно лёгких игроков и ничего, бегают.
Холмгрену и не нужно быстро набирать массу.
Человек имеет массу умений, а какой-то лесоруб ему уже знаки показывает. Понторезы...
+10
-2
+8
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vufer
Что с Холмгреном будут делать Валанчунас или Адамс - страшно представить.
+6
-1
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Аморалинни
25 лет, 10 игр в НБА, 3.6 очка в среднем
Показывает кому-то "ту смол"
🤡🤡🤡
+7
-2
+5
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Alexander92
Я дико извиняюсь, но показывать слишком маленький при -20 на табло, по моему мнению, такое себе. Даже несмотря на статус матча.
+4
0
+4
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Tim Timson
Ответ vufer
Что с Холмгреном будут делать Валанчунас или Адамс - страшно представить.
Адамс будет носить на руках)
+1
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Антон Никитин
Ну Чет хотя бы не майка
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Лиллард унижатель!
Это был флоп или он и правда настолько хилый?
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