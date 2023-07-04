Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен набрали в сумме 36 очков в матче Летней лиги с «Ютой»

Теги НБА видео Юта Оклахома-Сити Летняя лига НБА Чет Холмгрен Джейлен Уильямс Баскетбол

Защитник Джейлен Уильямс и «большой» Чет Холмгрен помогли «Оклахоме» стартовать с победы в матче Летней лиги НБА против «Юты» (95:85).

Уильямс и Холмгрен набрали в сумме 36 очков.

На счету Джейлена 21 очко, 4 подбора и 2 передачи, Холмгрен набрал 15 очков, 9 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота.

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5 комментариев

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Константин Ловков
Ответ KV
Думал Чет сможет набрать вес за год, но он выглядит таким же худым. С Вембой талкаться самое то, лишь бы под деда Леброна снова не попасть.
Он набрал 6 кг за год
+5
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+5
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KV
Думал Чет сможет набрать вес за год, но он выглядит таким же худым. С Вембой талкаться самое то, лишь бы под деда Леброна снова не попасть.
+3
0
+3
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KV
Ответ Константин Ловков
Он набрал 6 кг за год
Будем надеяться что данный результат позволит ему отыграть сезон без серьёзных травм.
+3
0
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Misson
У Оклы как раз провисал центр, были проблемы с защитой краски, подборами. Чет умный и скилловой парень, он улучшит игру команды на обоих щитах. Теперь можно сказать, что ядро Оклы очерчено - ШГА, Гидди, Холмгрен, Дж.Уильямс. На подхвате Дорт, Тре Манн, остальные Уильямсы, Уиггинсы, Покушевски. Год уйдет на то, чтобы Чет и остальные привыкли друг к другу, определились роли, разучили основные комбинации, окрепли физически. А дальше Окла заявит о себе как о новой силе на Западе. Сейчас там правит Денвер, цепляются за шанс выиграть один кубок старперы в лице Лейкерс, ГС и Финикса, локтями их расталкивают молодые и амбициозные Мемфис и Сакраменто. А через 2-3 года подтянутся Окла, Сан-Антонио и Хьюстон. Причем раньше всех созреет именно Окла.
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LilAnswer
Ответ Константин Ловков
Он набрал 6 кг за год
Для его роста это к сожалению очень мало. С учетом какие у него условия набирать вес ( лучшие диетологи, тренеры, питание) он должен был набрать побольше. Ну а так конечно желаю провести ему хороший сезон.
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