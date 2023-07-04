Защитник Джейлен Уильямс и «большой» помогли «Оклахоме» стартовать с победы в матче Летней лиги НБА против «Юты» (95:85).

Уильямс и Холмгрен набрали в сумме 36 очков.

На счету Джейлена 21 очко, 4 подбора и 2 передачи, Холмгрен набрал 15 очков, 9 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»