Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен набрали в сумме 36 очков в матче Летней лиги с «Ютой»
Защитник Джейлен Уильямс и «большой» Чет Холмгрен помогли «Оклахоме» стартовать с победы в матче Летней лиги НБА против «Юты» (95:85).
Уильямс и Холмгрен набрали в сумме 36 очков.
На счету Джейлена 21 очко, 4 подбора и 2 передачи, Холмгрен набрал 15 очков, 9 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота.
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