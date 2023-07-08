Третий номер драфта-2023 из « » получил травму правого плеча в матче Летней лиги НБА против « » (99:100).

Хендерсону предстоит МРТ-обследование. Как отмечает инсайдер Крис Хэйнс, в «Блэйзерс» настроены оптимистично, так как считают, что разыгрывающий избежал смещения и серьезного повреждения.

Хендерсон получил травму в третьей четверти и вынужден был покинуть площадку. Он успел набрать 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

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