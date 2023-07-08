Скут Хендерсон получил травму плеча в матче Летней лиги. Ему предстоит МРТ-обследование

Теги травмы Хьюстон Портленд НБА Летняя лига НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Третий номер драфта-2023 Скут Хендерсон из «Портленда» получил травму правого плеча в матче Летней лиги НБА против «Хьюстона» (99:100).

Хендерсону предстоит МРТ-обследование. Как отмечает инсайдер Крис Хэйнс, в «Блэйзерс» настроены оптимистично, так как считают, что разыгрывающий избежал смещения и серьезного повреждения.

Хендерсон получил травму в третьей четверти и вынужден был покинуть площадку. Он успел набрать 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

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2 комментария

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Nikola Alekcandrov
Проклятье до сих пор не снято😔
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СергейЧ
Ну вот, все ждали слома Вемби, а сломался "один из самых готовых к лиге игроков".
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