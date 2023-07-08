Тайлер Кавано перешел в «Бахчешехир»

Бывший тяжелый форвард « » Тайлер Кавано (29 лет, 206 см) заключил соглашение с турецким « ».

Американец провел за литовский клуб два сезона. До этого он играл в Испании за «Тенерифе», а также в НБА за «Юту» и «Атланту».

В прошедшем сезоне Евролиги Кавано провел 14 матчей, набирая в среднем 5,9 очка и 4,3 подбора. В 13 матчах литовской лиги он набирал 7,2 очка и 3,2 подбора.

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