«Жальгирис» расстанется со всеми легионерами за исключением Тайлера Кавано

«Жальгирис» собирается провести перестройку состава в сежсезонье-2022.
Как сообщает BasketNews, каунасский клуб расстанется со всеми легионерами за исключением Тайлера Кавано. В этот список входят и игроки с контрактами на сезон-22/23: Жоффре Ловернь, Джош Нибо и Нильс Гиффи.
Янис Стрелниекс, Тай Уэбстер и Регимантас Миниотас покинут «Жальгирис» в качестве свободных агентов.
Ветеран клуба Паулюс Янкунас завершил карьеру. Артурас Милакнис, скорее всего, перейдет в другую команду. Мантас Калниетис не определился с окончательным решением, но склоняется к тому, чтобы остаться в Каунасе.
«Жальгирис» в нынешнем сезоне впервые за 12 лет не стал чемпионом Литвы, проиграв «Литкабелису» в 1/2 финала. Команду возглавит Казис Максвитис.
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