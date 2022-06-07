«Жальгирис» расстанется со всеми легионерами за исключением Тайлера Кавано

собирается провести перестройку состава в сежсезонье-2022.

Как сообщает BasketNews, каунасский клуб расстанется со всеми легионерами за исключением Тайлера Кавано. В этот список входят и игроки с контрактами на сезон-22/23: , Джош Нибо и Нильс Гиффи.

, Тай Уэбстер и Регимантас Миниотас покинут «Жальгирис» в качестве свободных агентов.

Ветеран клуба Паулюс Янкунас завершил карьеру. , скорее всего, перейдет в другую команду. не определился с окончательным решением, но склоняется к тому, чтобы остаться в Каунасе.

«Жальгирис» в нынешнем сезоне впервые за 12 лет не стал чемпионом Литвы, проиграв «Литкабелису» в 1/2 финала. Команду возглавит Казис Максвитис.

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко