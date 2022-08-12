Мэк Маккланг и Дэвид Стоктон сыграют за США в квалификации ЧМ-2023

Сборная США объявила состав из 12 человек на августовские матчи квалификации ЧМ-2023.
25 августа США сыграют с Уругваем, 29 августа – с Колумбией.
Состав сборной США
Тайлер Кавано, Малик Эллисон, Майкл Фрэйзер, Лэнгстон Гэллоуэй, Деван Эрнандес, Дакуан Джеффрис, Джон Дженкинс, Мэк Маккланг, Эрик Майка, Дэвид Стоктон, Роберт Вудард и Маккинли Райт.
Американцы под руководством тренера Джима Бойлена начинают второй раунд квалификации с результатом 5-1 на 2-м месте в группе F.
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