Тайлер Кавано покинет «Жальгирис»

« » объявил о расставании с тяжелым форвардом Тайлером Кавано (29 лет, 206 см).

«Литва навсегда останется в моих воспоминаниях. Каунас очень много значит для меня и моей жены – в этом году здесь родилась наша дочь Жозефина. Я очень рад всем воспоминаниям, которые связаны с этим городом. Выигрыш титула также был очень особенным событием.

Два года, которые я провел здесь, были незабываемыми, а болельщики «Жальгириса» просто невероятны. До скорой встречи», – сказал американец.

В прошедшем сезоне Евролиги Кавано провел 14 матчей, набирая в среднем 5,9 очка и 4,3 подбора.

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