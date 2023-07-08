Бол Бол, скорее всего, продолжит карьеру в «Финиксе»

« » является главным претендентом на свободного агента (23 года, 218 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. В лиге ожидают, что стороны заключат соглашение в ближайшее время.

Бол покинул рынок отказов после отчисления из « » и стал свободным агентом. В контракте центрового оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

У «Санз» освободилось место в составе после обмена Айзейи Тодда в «Мемфис».

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого