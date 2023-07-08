Бол Бол, скорее всего, продолжит карьеру в «Финиксе»
«Финикс» является главным претендентом на свободного агента Бола Бола (23 года, 218 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. В лиге ожидают, что стороны заключат соглашение в ближайшее время.
Бол покинул рынок отказов после отчисления из «Орландо» и стал свободным агентом. В контракте центрового оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.
У «Санз» освободилось место в составе после обмена Айзейи Тодда в «Мемфис».
Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.
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Можно меня хоть закидать шпалами, но я не считаю Бола менее талантливым нежели Витя и Чет. Да, он может не такой покладистый как они и парень он довольно странный, хотя хз. Как по мне, то отношение к Болу, как к игроку, изначально несправедливо. С Витька и Чета будут сдувать пылинки, развивать, подстраивать под них игру и давать миллион шансов и без разницы как они будут играть - это по дефолту, а Болу такое даже и не снилось. Мэлоун не зря же сказал, что они контендеры и им некогда заниматься Болом. В Орландо вообще произошла какая-то дикуха необъяснимая. И при чём я не могу сказать, что парень лентяй, потому что он летом постоянно нанимает тренеров и пашет в зале. Короче, сложно сказать что будет дальше, ведь лига его прям невзлюбила, но, как большой поклонник его таланта, хочу пожелать наконец-то найти своё место в НБА и утереть хейтерам нос.
Ход от Орландо вообще непонятен. Может, он кому-то втащил там со своей колокольни, кто знает.
Я не пойму этот хайп по нему