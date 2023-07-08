Бол Бол, скорее всего, продолжит карьеру в «Финиксе»

Теги возможные переходы Орландо Финикс НБА Бол Бол Баскетбол

«Финикс» является главным претендентом на свободного агента Бола Бола (23 года, 218 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. В лиге ожидают, что стороны заключат соглашение в ближайшее время.

Бол покинул рынок отказов после отчисления из «Орландо» и стал свободным агентом. В контракте центрового оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

У «Санз» освободилось место в составе после обмена Айзейи Тодда в «Мемфис».

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

 В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого 

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12 комментариев

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Олег Иванов
Так-то новость бомба.Если Санс удастся его правильно применить, БолБол способен стать в свои минуты грозным оружием.Ну, и медийное внимание, которым итак теперь не обделён Финикс ещё вырастет.Хорошее приобретение за просто так.
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MrFrost
Ну и норм. Они с Дюрой в хороших отношениях и тот ему поможет, а то парня совсем с какахами смешали.
Можно меня хоть закидать шпалами, но я не считаю Бола менее талантливым нежели Витя и Чет. Да, он может не такой покладистый как они и парень он довольно странный, хотя хз. Как по мне, то отношение к Болу, как к игроку, изначально несправедливо. С Витька и Чета будут сдувать пылинки, развивать, подстраивать под них игру и давать миллион шансов и без разницы как они будут играть - это по дефолту, а Болу такое даже и не снилось. Мэлоун не зря же сказал, что они контендеры и им некогда заниматься Болом. В Орландо вообще произошла какая-то дикуха необъяснимая. И при чём я не могу сказать, что парень лентяй, потому что он летом постоянно нанимает тренеров и пашет в зале. Короче, сложно сказать что будет дальше, ведь лига его прям невзлюбила, но, как большой поклонник его таланта, хочу пожелать наконец-то найти своё место в НБА и утереть хейтерам нос.
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Alex-1917
Ответ MrFrost
А может стать и звездой, если на него хоть изредка играть будут. Я думаю ты заметил, что в Орландо на него практически не играли и большую часть времени он стоял в углу. Крч, тиммейты на него не пасовали, а он на них. Если его будут правильно использовать, то он ещё Эйтона усадит)
какой звездой?) у него и травматичность и выносливость небольшая и игровой интеллект невысокий и скорее всего с характром не ок. продуктивен может быть на небольших минутах и то не в каждой системе. Конечно, в Орландо и Денвере дураки, выкидывают такую звезду, юзерам со спортса то виднее
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Батя ивана
Эх надеялся, что в Бруклю затащат, крутой чувак
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Abdulla
Ответ Олег Иванов
Так-то новость бомба.Если Санс удастся его правильно применить, БолБол способен стать в свои минуты грозным оружием.Ну, и медийное внимание, которым итак теперь не обделён Финикс ещё вырастет.Хорошее приобретение за просто так.
На минималку - просто отлично.
Ход от Орландо вообще непонятен. Может, он кому-то втащил там со своей колокольни, кто знает.
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Swhat
Ответ Mikael Rikhard
в Орландо он всё показал. может стать хорошим ролевым игроком, если слишком много травм не будет
Так что он показал? Если его отчислили
Я не пойму этот хайп по нему
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roentgen
не худшая скамейка у Финикса будет. Жаль, что ушел Крэйг
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Олег Иванов
Ответ Abdulla
На минималку - просто отлично. Ход от Орландо вообще непонятен. Может, он кому-то втащил там со своей колокольни, кто знает.
Согласен.Отчислять Бола, когда сама команда ни на что не претендует это какой-то кринж.
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MrFrost
Ответ Mikael Rikhard
в Орландо он всё показал. может стать хорошим ролевым игроком, если слишком много травм не будет
А может стать и звездой, если на него хоть изредка играть будут. Я думаю ты заметил, что в Орландо на него практически не играли и большую часть времени он стоял в углу. Крч, тиммейты на него не пасовали, а он на них. Если его будут правильно использовать, то он ещё Эйтона усадит)
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Tim Timson
Ответ Abdulla
На минималку - просто отлично. Ход от Орландо вообще непонятен. Может, он кому-то втащил там со своей колокольни, кто знает.
состав Орландо просто гляньте. все или перспективнее или больше роспись. а 16 человек и нужно было кого то выкинуть. обмен видимо искать не стали или не смогли)
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