« » проявляет интерес к центровому (23 года, 218 см).

Игрок покинул рынок отказов после отчисления из « » и стал свободным агентом.

У «Санз» освободилось место в составе после обмена Айзейи Тодда в «Мемфис».

В контракте Бола Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

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