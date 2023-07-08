Бол Бол интересен «Финиксу». Игрок покинул рынок отказов и стал свободным агентом
«Финикс» проявляет интерес к центровому Болу Болу (23 года, 218 см).
Игрок покинул рынок отказов после отчисления из «Орландо» и стал свободным агентом.
У «Санз» освободилось место в составе после обмена Айзейи Тодда в «Мемфис».
В контракте Бола Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.
Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.
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