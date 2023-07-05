« » расторг соглашение с центровым (23 года, 218 см).

«Мэджик» пытались обменять игрока перед драфтом. Интерес тогда проявили « » и « ».

По мнению инсайдера Джека Фишера, «Мэверикс» могут подписать игрока, если найдут место для центрового .

В контракте 23-летнего Бола Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.

Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

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