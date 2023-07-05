«Финикс» и «Даллас» интересовались Болом Болом перед драфтом
«Орландо» расторг соглашение с центровым Болом Болом (23 года, 218 см).
«Мэджик» пытались обменять игрока перед драфтом. Интерес тогда проявили «Финикс» и «Даллас».
По мнению инсайдера Джека Фишера, «Мэверикс» могут подписать игрока, если найдут место для центрового Джавейла Макги.
В контракте 23-летнего Бола Бола оставался один год, за который он должен был получить 2,2 миллиона долларов.
Бол провел за «Мэджик» один сезон, набирая 9,1 очка, 5,8 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.
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