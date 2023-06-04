Майкл Портер о «пузыре» 2020 года: «Ходили в бассейн и пили «Пинья коладу» весь день»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Торри Крэйг Майкл Портер Бол Бол Баскетбол

Форвард «Денвера» Майкл Портер поделился воспоминаниями о плей-офф НБА 2020 года в «пузыре».

«Самое приятное воспоминание – это, конечно, «Пинья колада» у бассейна. Мы ходили в бассейн каждый божий день — я, Бол Бол, Торри Крэйг.

Просто ходили в бассейн и пили «Пинья коладу» весь день», – рассказал Портер.

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4 комментария

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Славонычч
Нормально так то 🤗
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de-fussball
звучит как начало анекдота: "Собрались как-то Портер, Крейг и Бол Бол..."
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Айрат Ситдиков
Надо было оставлять бол бола, ща бы он чемпионом стал 😂
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