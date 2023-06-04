Майкл Портер о «пузыре» 2020 года: «Ходили в бассейн и пили «Пинья коладу» весь день»

Форвард « » поделился воспоминаниями о плей-офф НБА 2020 года в «пузыре».

«Самое приятное воспоминание – это, конечно, «Пинья колада» у бассейна. Мы ходили в бассейн каждый божий день — я, Бол Бол, Торри Крэйг.

Просто ходили в бассейн и пили «Пинья коладу» весь день», – рассказал Портер.

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